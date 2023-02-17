المنستير: مخاطر نقص اليد العاملة وتراجع التكوين تهدد مستقبل قطاع النسيج بالجهة

تحرير المولدي الزوابي - امل أصحاب المؤسسات الصناعية المنتصبة بولاية المنستير، وفي مقدمتها المؤسسات المختصة في صناعة النسيج، توسيع مراكز التكوين المهني والترفيع في طاقتها وتحديثها، بهدف معالجة النقص المسجل في اليد العاملة المختصة والاستجابة الى حاجياتها وتطوير وتنويع انتاجها المصدّر كليا او شبه كلي الى السوق العالمية، وتعزيز قدرتها التنافسية وملائمته لمقتضيات التطور التكنولوجي، وخلق بدائل محلية من خلال استعادة أنشطة عدد من المصانع المختصة في توفير المادة الأولية، بعد ان تخلت عن أنشطتها، وتراجع مؤسسات الدولة في الايفاء بتعهداتها تجاه هذا القطاع الهام وعدم استقرار مناخ الاستثمار خلال السنوات المنقضية .



رشيد زرّاد، هو صاحب احدى أكبر المؤسسات المختصة في صناعة النسيج بولاية المنستير وبعدد من الجهات الأخرى، التي سجلت انتاجا فاق في السنة المنقضية 5.6 مليون قطعة، يعتبر ان قانون الاستثمار عدد 72 الصادر في 2017، لم يقدم ضمانات كافية للمستثمرين، وان دور الدولة تراجع لعجزها عن اتخاذ القرارات، بشكل بات يهدد مستقبل القطاع، لاسيما وان الأوامر الترتيبية المستتبعة لهذا القانون لم تصدر بعد، وان ما صدر منها غير قابل للتطبيق.



واعطى زراد مثالا للاوامر الترتيبية الصادرة عن القانون وهي الامر الترتيبي عدد 389 المتعلق بالحوافز المنجرة لفائدة الاستثمارات والذي قال انه "يلزم المستثمرين بانتدابات جديدة وفرض ترسيمهم منذ اليوم الأول من مباشرة العمل، وان يكون العمل اول عمل لهم"، دون ان تكون لهم الخبرة اللازمة للعمل، لافتا الى ان هذا الاجراء "دفع بنحو 20 مؤسسة الى الغلق وهجرتها للقطاع"، مشيرا الى ان ازمة "الكوفيـد" عمقت الصعوبات حيث أغلقت في قطاع النسيج أكثر من 350 مؤسسة تشغل مجتمعة نحو 7000 عامل (وفق الجامعة العامة للنسيج)، بعد ان عجز أصحابها عن مواجهة الازمة، ودون ان تساعدهم مؤسسات الدولة في مجابهة ازمتهم، .



ولم يخف رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عادل تقيّة مخاوف عدد كبير من أصحاب المؤسسات في ظل المتغيرات الجديدة التي تمر بها البلاد، فإلى جانب تراجع منظومة التكوين المهني الذي لعب دورا كبيرا في تغذية المؤسسات الصناعية باليد العاملة المختصة، تتسع دائرة التوريد العشوائي عبر الحدود الجزائرية والليبية بالاضافة الى انتشار مؤسسات عشوائية صغرى داخل الاحياء الشعبية وتشديد الديوانة مراقبتها الجمركية وإجراءاتها في منح التراخيص، وذلك مقابل عدم ايفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات المبرمة مع مختلف شركائها ومن بينهم الجامعة التونسية للنسيج



وبين تقية ان الجامعة سبق وان عقدت مع الحكومة في سنة 2019 اتفاقية ميثاق التنافسية للنهوض بالقطاع وتعهدت بموجبه احداث قطب لإنتاج القماش بعد ان رصدت لها اموالا طائلة ولكن وعلى ارض الواقع "لا اثر لهذه الاتفاقية" التي تضمنت 10 اهداف ترمي الى انقاذ قطاع النسيج وتعزيز قدرته في الاقتصاد الوطني سواء تعلق الامر بالتشغيل (160 الف عامل) او بتوفير العملة الصعبة.



وقدمت الجامعة العامة للنسيج، وهي هيكل تابع لاتحاد الأعراف، مبادرة تتعلق باستعدادها لتكوين التلامذة المنقطعين مبكرا عن الدراسة واعدادهم لسوق الشغل، وعقدت في الغرض جلسات مع ممثلي وزارتي التربية والتشغيل "الا ان مبادرتها لم تجد الى حد اليوم أي تفاعل يستحق البناء عليه، ولم تشفع الشراكات التي يقوم بها القطاع العام والقطاع الخاص في معالجة هذا النقص والذي يتزامن مع تقاعد عدد هام من العملة" وفق ذات المصدر.



وبحرقة القريب من القطاع والمطلع على خفاياه، ينتظرعادل تقية خطابا سياسيا مطمئنا لأصحاب المؤسسات ورجال الاعمال وإيقاف حملة "الشيطنة" التي يتعرضون لها ، مشيرا الى ان تضرر مناخ الاستثمار والصعوبات التى يتعرض لها القطاع، دفعت مئات المؤسسات الى الغلق والتخلي عن أنشطتها، بما تسبب في تراجع عدد العاملين بقطاع النسيج من 225 الف عامل في 2010 الى 160 الف عامل سنة 2022.



ويستوجب الوضع الصناعي، وفق رئيس المنظمة وعدد هام من الصناعيين الناشطين في قطاع النسيج، حالة من الطوارئ الاقتصادية تأخذ بأولويات القطاع الصناعي وفي مقدمته النسيج، وإعادة ترتيب البيت على ضوء حاجيات السوق المحلية والعالمية، مذكرا بان حرب روسيا وأوكرانيا ، وخلافا لما يروج له، استفادت منها مصانع النسيج في تونس، بعد ان ارتفع نسق الطلبات على الالبسة بسبب غلق مصانعها، وهو ما يحتاج الى توفير عدد اكبر من اليد العاملة واعدادها فنيا وتوسعة طاقة عدد من المؤسسات، بهدف تامين حاجيات السوق العالمية التي تستحوذ على انتاج اكثر من 490 مؤسسة صناعية تونسية من مجموع 650 مؤسسة ناشطة في القطاع، معربا في ذات الوقت عن استعداد الصناعيين لتعزيز مكانة القطاع في الاقتصاد الوطني بعد ان اثبتت الانامل التونسية قدرتها على انتاج الأفضل .



