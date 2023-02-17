سفير الصين بتونس: إرساء الحاسوب الآلي المتقدم في تونس قبل موفى سنة 2023

أكّد السفير الجديد للصين بتونس وان لي، اليوم الجمعة خلال لقائه بوزير التعليم والبحث العلمي منصف بوكثير، أن مشروع الحاسوب الآلي المتقدّم في تونس سيكون من أحد أهمّ أولوياته، معلنا انه سيتمّ إرساؤه قبل موفّى سنة 2023.



ومن جهته، أبرز وزير التعليم العالي أهميّة تعزيز التعاون بين تونس والصين في مجال البحث العلمي وإرساء الحساب الآلي المتقدّم الذي يتضّمن حاسوبا فائق القدرة في أسرع الآجال وفي أفضل الظروف.



واستعرض الجانبان تطوّر علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي وسبل تعزيز هذا التعاون في مستوى التبادل الطلاّبي والنظر في إمكانية الترفيع في عدد المنح التي تخصصها الحكومة الصينية للجانب التونسي.



يشار إلى أن مركز الخوارزمي قام بكافة الاستعدادات اللازمة لتركيز الحاسوب فائق القدرة المموّل في إطار هبة من الجانب الصيني، والذي كان من المتوقّع أنّ يقع تركيزه رسميا في أواخر سنة 2022.



ويعدّ الحاسوب فائق القدرةّ مشروعا مهمّا للباحثين التونسيين على مستوى الأبحاث العلمية، كما يمثّل قاطرة للرقمنة في تونس.









