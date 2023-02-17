الكاف: رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري يطالب الحكومة بتوفير حصة الجهة من الشعير المدعم

جدد الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف اليوم،الجمعة ، دعوته للحكومة إلى توفير كميات إضافية من الشعير المدعم بهدف استعمالها لتغذية الماشية التي تعاني في هذه الفترة من قلة المراعي وندرة التساقطات المطريه.



وطالب رئيس الاتحاد منير لعبيدي في تصريح لمراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة الحكومة بالاسراع في توفير كميات إضافية من الشعير والالتزام بتقديم كامل حصة الولاية من هذه المادة وذلك بغية انقاذ قطيع الماشية من الإتلاف جراء النقص الفادح في الاعلاف الخشنة وكذلك في مادة الشعير التي تمثل ، حسب قوله ، المخرج الوحيد في هذه الفترة لانقاذ الثروة الحيوانية وبخاصة المتصلة بالأغنام التي يقدر عددها باكثر من700 الف رأس على حد تقديره.



واضاف لعبيدي أن الجهة لتم تتحصل خلال شهر جانفي الا على 23 الف قنطارا من الشعير وذلك من جملة 33 الف مخصصة لها، فيما قدرت الكميات التي تم توفيرها خلال النصف الأول من شهر فيفري الجاري بحوالي 30 بالمائة من هذه الحصة ، منبها إلى خطورة الوضع الذي يعاني منه قطيع الماشية في الجهة بسبب نقص الاعلاف على حد تعبيره .





