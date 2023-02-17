وضع حرّية الصحافة محور لقاء بين نقابة الصحفيين وسفراء بعض الدّول وممثل بعثة الاتحاد الاوروبي

مثّل وضع حريّة الصحافة في تونس وعمل وسائل الإعلام والتحدّيات التي تواجهها، محور لقاء جمع وفدا من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وسفراء فرنسا وألمانيا والسويد وتشيكيا وممثل عن بعثة الاتحاد الأوروبي ، اليوم الجمعة بمقر النقابة.وعرض نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي، وفق بيان للنقابة، لمحة عن واقع المهنة في ظل الوضع السياسي والاقتصادي المتقلب.كما أكد ضرورة دعم شركاء تونس الأوروبيين لحرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات في إطار التعاون، واحترام إستقلالية منظمات المجتمع المدني والسيادة الوطنية ودولة القانون في تونس.