أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 بفتح محضر بحث عدلي في مضاربة غير مشروعة في كمية كبيرة من مادة القهوة دخلت عبر الحدود بصورة غير قانونية بعد التفطن إلى وجود مستودع مخزنة به هذه المادة في منطقة الشيحية، وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية صفاقس 1 فوزي المصمودي.



وقد أذنت النيابة بحجز كمية القهوة المقدرة ب 28 طنا و200 كغ وتمت هذه العملية بحضور أعوان الأمن والديوانة والتجارة.

كما أذنت بالاحتفاظ بشخصين على ذمة البحث. وباشرت في نفس الإطار الفرقة العدلية بصفاقس الشمالية بحثا عدليا في الملف الذي بينت معطياته الأولية أن المخزن تابع لشركة مختصة في تجارة القهوة.



وبالإضافة إلى هذا المحضر، أذنت النيابة العمومية بفتح محضري بحث في مستودعين آخرين تابعين لهذه الشركة في كل من سيدي صالح وساقية الزيت ويحتوي المخزنان على كمية ثانية من القهوة تقدر ب114 طنا وهي كمية تم حجزها على ذمة البحث ولا تزال محل تدقيق من المصالح الديوانية والتجارة (فواتير وتصاريح ديوانية) للتثبت من مصدرها والتأكد من دخولها بطريقة شرعية وتوزيعها في المسالك القانونية بحسب ما بينه وكيل الجمهورية.



