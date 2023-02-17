دورة دولية في كرة السلة بتونس - " ناسف لقرار منتخب ليبيا بالانسحاب " (علي البنزرتي)

قال علي البنزرتي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة " ناسف لقرار المنتخب الليبي لكرة السلة بالانسحاب من الدورة الدولية المقامة بالمنستير مشيرا الى ان المنتخب الليبي رفض البرمجة التي تم اعتمادها للدورة حيث كان من المقرر ان يلاقي حسب البرنامج نظيره التونسي لكنه خير الانسحاب قبل ملاقاة المنتخب الوطني .



وقال "ان الجامعة ترحب بالمنتخبات الضيفة المشاركة وتؤكد على ان ضبط جدول مقابلات الدورة الودية هو من مشمولات المنظمين مضيفا انه تم وضع البرنامج بالتشاور مع الاطار الفني للمنتخب التونسي باعتبار ان منتخب تونس هو المنتخب المستضيف وهو صاحب المبادرة" .



وكان المنتخب الليبي الذي يدربه التونسي منعم عون اجرى تربصا بمدينة المنستير وانهزم في مباراة ودية 89-70 امام فريق الزهراء الرياضية



وفي اطار الدورة الدولية تعادل المنتخب الجزائري امس مع نظيره الاردني 81-81 قبل ان يتم الاتفاق على عدم مواصلة اللعب " حفاظا على سلامة اللاعبين " حسب ما افاد به الاتحاد الاردني للعبة.

وسيلاقي المنتخب التونسي اليوم منتخب الاردن ثم يتبارى يوم الاحد المقبل مع نظيره الجزائري .

ويستعد المنتخب التونسي لخوض مقابلات النافذة الاخيرة من تصفيات كاس العالم 2023



ويذكر ان المنتخب الليبي قرر الانسحاب من الدورة المقامة بالمنستير وينتظر ان يغادر اليوم مقر اقامته .



