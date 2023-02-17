بعث " النقابة الوطنية للتعليم بتونس" لمعلمي وأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي

Publié le Vendredi 17 Février 2023 - 12:31 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تم الإعلان عن بعث منظمة نقابية لمعلمي وأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي بجميع أصنافهم تحت مسمى "النقابة الوطنية للتعليم بتونس"، بناء على ما ورد بالعدد الأخير للرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية الصادر، في 15 فيفري 2023.

وتتكون عضوية النقابة الوطنية للتعليم بتونس، التي يترأس مكتبها التنفيذي محمد كامل، من كل من وليد المجبري ورضا الورتاني وسناء بنصر وصلاح الدين مشرقي و الفتحي العماري وعمر بن بوثور وفتحي بوكاري وحمادي عبد الله والحسين بن يحي وكمال الصويدي وفاطمة المناعي.

يشار إلى أن مقر النقابة الوطنية للتعليم بتونس يقع بمنطقة الكبارية من ولاية تونس.


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