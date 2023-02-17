وزارة التربية: صدور النتائج النهائية لمناظرتي مدرسة تونس الدولية عبر الشبكة التربوية

أعلنت وزارة التربية أنه يمكن لكافة المشاركين في مناظرتي اختيار مدرسين للتعاقد معهم لسدّ الشغورات الظرفية واختيار أعوان عن طريق التعاقد لتأطير ومرافقة التلاميذ ومساعدتهم في الحياة المدرسية لفائدة مدرسة تونس الدولية، الاطلاع على النتائج النهائية عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn



