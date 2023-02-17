المستشفى الجامعي الرابطة يلتحق بمسار جودة الخدمات الصحية للحصول على إعتماد الهيئة الوطنية للتقييم والإعتماد في المجال الصحي

تم الإعلان عن التحاق المستشفى الجامعي الرابطة بمسار جودة الخدمات الصحية للحصول على إعتماد الهيئة الوطنية للتقييم والإعتماد في المجال الصحي، خلال ورشة انعقدت، أول أمس الأربعاء، للمصادقة على الدليل العلمي التنظيمي لممارسة الخدمات الصحية المختصة والمتعلقة بالتصوير الطبي عن بعد.ويشمل الدليل العلمي التنظيمي لممارسة الخدمات الصحية المختصة والمتعلقة بالتصوير الطبي عن بعد، حسب بلاغ نشرته وزارة الصحة مساء الخميس إلى الجمعة، على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك"، محورين اثنين، يتعلق الأول بالصحة في القطاعين العام والخاص وخصّص المحور الثاني لتصدير الخدمات.ويعتبر هذا الدليل، ثمرة تجربة نموذجية لإسداء خدمات التصوير الطبي عن بعد بين قسم الأشعة بمستشفى الرابطة والمستشفيات الجهوية بكل من ولايتي توزر وجندوبة.وأكّد وزير الصحّة علي المرابط، خلال الورشة التي شارك فيها خبراء وممارسون من القطاعين العام والخاص وجمعيات علمية وهيئة الإختصاصات الطبية، أنّ اعتماد منهج الجودة لضمان نجاعة العلاجات وسلامة المرضى ورفاه مهنيّي الصحّة أصبح ضرورة للإرتقاء بالخدمات الصحّية ولتحقيق أهداف السيّاسة الصحّية.واطلع الوزير بالمستشفى الجامعي الرابطة على سير العمل ببعض الأقسام الإستشفائيّة ونسق استقبال المرضى والإحاطة بهم.