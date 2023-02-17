بعثة اقتصادية تضم 30 مستثمر تبحث من 13 الى 18 فيفري 2023 بكنشاسا آفاق التعاون مع سوق الكنغو الديمقراطية

بعثة اقتصادية تضم 30 مستثمر تبحث من 13 الى 18 فيفري 2023 بكنشاسا آفاق التعاون مع سوق الكنغو الديمقراطية

Publié le Vendredi 17 Février 2023 - 14:25 قراءة: 0 د, 48 ث
      
شارك مسؤولون من تونس والكنغو الديقراطية، الى جانب أكثر من 180 رجل اعمال من بينهم وفد تونسي يضم 30 مستثمرا، في افتتاح المنتدى الاقتصادي متعدد التخصصات بين تونس والكنغو الديمقراطية المنعقد بالعاصمة كنشاسا.

ويسعى الوفد التونسي إلى استكشاف سوق الكنغو الديمقراطية في إطار بعثة اقتصادية ينظمها مجلس الأعمال التونسي الإفريقي بالتعاون مع سفارة تونس بكنشاسا من 13 الى 18 فيفري 2023 .

وحضر حفل افتتاح المنتدى الاقتصادي وزير القطاع الرقمي ديزاري كشمير كولنجال ايبرناد ووزير التعليم العالي ميهندو نزاجي إلى جانب سفير تونس بكنشاسا بوزكري الرميلي ورئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري.

وعقد المشاركون في التظاهرة من تونس لقاءات مباشرة مع مسؤولي عديد الشركات من الكنغو الديمقراطية، علما وأن برنامج البعثة يتضمن إجراء لقاءات مع مسؤولين حكوميين.

وتهدف البعثة الاقتصادية في دورتها الثانية إلى دعم جهود المؤسسات التونسية في استكشاف سوق الكنغو الديقراطية وتعزيز التعاون الثنائي في ظل وجود مكامن هامة من بينها اتساع مساحة الكنغو الديمقراطية لزهاء 2 مليون كلم مربع ووجود 100 مليون ساكن وثراء الموارد الطبيعية.


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