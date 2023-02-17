قامت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة العقارية للسكنى، بتوقيع اتفاقية تعاون وشراكة تحصل بمقتضاها الأخيرة على منحة بقيمة 50 ألف دينار لمراجعة مثال التهيئة التفصيلي نيابوليس - نابل.



وتندرج الاتفاقية التي قام بتوقيعها المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى في إطار برنامج تحالف البلديات من أجل الانتقال الطاقي.



وتهدف هذه الإتفاقية إلي تعزيز قدرات ومرافقة الوكالة العقارية للسكنى في مجال تصميم وتهيئة الأحياء البيئية من خلال مراجعة مثال التهيئة الحالي واعتماد مثال تهيئة يأخذ بعين الاعتبار عناصر الاقتصاد في الطاقة والمحافظة على المناخ.



وسيشكل الحي البيئي الجديد المنجز في اطار مشروع نيابوليس مشروعا نموذجيا يمكن تعميمه على كافة البلديات ومكاتب الدراسات وجميع المتدخلين في المجال.



وستخصص الوكالة العقارية للسكني المنحة لمراجعة مثال التهيئة التفصيلي نيابوليس - نابل وبمرافقة عن قرب من قبل مكتب المرافقة الفنية لبرنامج تحالف البلديات من أجل الانتقال الطاقي قصد القيام بالتعديلات اللازمة.



واطلقت تونس، خلال السنوات الاخيرة، برنامج تحالف البلديات من أجل الانتقال الطاقي والذي يقدم مساعدات فنية للبلديات في مجال الاقتصاد في الطاقة وتشجيعها على تبني الطرق المقتصدة للطاقة



واهتمت المرحلة النموذجية من برنامج " تحالف البلديات للانتقال الطاقي"، التّي اطلقت منذ سبتمبر 2019، بتوفير المصاحبة لفائدة 14 مدينة نموذجية بكلفة استثمارية في حدود 5ر2 مليون دينار.



وحصلت 11 بلدية يوم 7 جوان 2022 على الموافقة للاستفادة من تمويل لفائدة مشاريع مقتصدة للطاقة بقيمة جملية تناهز 6ر2 مليون دينار يقدمه صندوق الانتقال الطاقي وصندوق قروض ودعم الجماعات المحلية إلى جانب التمويل الذاتي.







