سيدي بوزيد: حجز 8 فاصل 5 طن من العجين الغذائي والسميد والفارينة

سيدي بوزيد: حجز 8 فاصل 5 طن من العجين الغذائي والسميد والفارينة

Publié le Vendredi 17 Février 2023 - 07:41 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تمكّن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد بالتنسيق مع مصالح الشرطة البلدية من حجز كمية تقدر ب 8 فاصل 5 طن من العجين الغذائي والسميد والفارينة كانت مخبأة داخل مخزن غير مصرح به تابع لتاجر مواد غذائية بالجملة ناشط بمدينة سيدي بوزيد وذلك تنفيذا للبرنامج الخصوصي لمكافحة المضاربة غير المشروعة والاحتكار في المواد الأساسية المدعمة حسب ما أكده المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد مبروك عبادة في تصريح لمكتب "وات" بسيدي بوزيد.

وأشار الى انه قد تم تحرير محضر بحث في شأن المخالف من أجل الإخلال بتراتيب الدعم وإعادة ضخ المحجوز بمسالك التوزيع القانونية واستصفاء قيمته لفائدة خزينة الدولة مع اتخاذ عقوبة إدارية متمثلة في منع تاجر الجملة موضوع المخالفة الاقتصادية من التزود بالمواد المدعمة.

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