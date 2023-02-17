ديون وكالة التبغ والوقيد قدرت في 2021 بحوالي 590 مليون دينار مقابل استثمارات ضعيفة

بلغت ديون الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، التي تحتكر انتاج وتسويق التبغ والوقيد وأوراق اللعب وبارود بنادق الصيد في تونس حوالي 590 مليون دينار خلال سنة 2021، في وقت ضخت فيه الشركة استثمارات ضعيفة بقيمة 3ر4 مليون دينار.



وناهزت مديونية الشركة تجاه الدولة سنة 2021، وفق تقرير حول المنشات العمومية أصدرته وزارة المالية أواخر سنة 2022، حوالي 7ر286 مليون دينار وتجاه المنشات العمومية ماقيمته 5ر32 مليون دينار و 6ر2 مليون دينار تجاه الصناديق الاجتماعية.



وارتفعت ديون الشركة لدى المزودين الى 8ر261 مليون دينار مما شكل زيادة بنسبة 1ر3 بالمائة مقارنة ب2020 مقابل مديونية تجاه البنوك ب2ر6 مليون دينار متراجعة بنسبة 4ر18 بالمائة.



وتشير التوقعات الى ارتفاع الإنتاج خلال سـنة 2021 بنحو 2ر25 مليون علبـة وبنسـبة 9ر8 بالمائة مقارنة بسـنة 2020



ليبلـغ 309 مليـون علبـة علما وان الشركة سجلت تراجعا في الاستثمارات بقيمة 3ر60 مليون دينار سنة 2020.



وتتوقع الشركة، رغم تحسـن الإنتاج سنة 2021 تراجعا للمبيعات بـ 7ر7 مليون علبة وبنسـبة 1ر6 بالمائة نتيجة تراجع حجـم شراءات ومبيعات السجائر الأجنبية.

وستسجل النتيجة الصافية للشركة سنة 2021 زيادة بنحو 8ر71 مليون دينار لتبلغ 8ر83 مليون دينار ويعود ذلك الى تطور نتيجة الاستغلال بـ 8ر101 مليون دينار . وساعد في تطور نتيجة الاستغلال الانعكاس المالي للترفيع في أسعار البيع سنة 2020 علـى كامل سـنة 2021 إضافة للترفيع الذي تم إقراره خلال شـهر جويليـة 2021.



