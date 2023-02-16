تونس تعد لترشيح الحديقة الجيولوجية بالجنوب الشرقي للحصول على تصنيف اليونسكو

أفادت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، الخميس، أنّ الديوان الوطني للمناجم بصدد إعداد ملف الترشح لتقديم مشروع الحديقة الجيولوجية بالجنوب الشرقي التونسي للحصول على رمز التصنيف من منظمة اليونسكو.



وأوضحت القنجي، خلال اجتماع خصص للنظر في مشروع مرسوم يتعلق بحماية التّراث الجيولوجي وتثمينه، أن الحصول على تصنيف اليونسكو يتطلب وجود قانون لحماية التراث الجيولوجي وتثمينه وادراجه كمنطقة معينة على قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية.



وبينت، في ذات الصدد، سعي الديوان الوطني للمناجم للتعريف بالمواقع الجيولوجية والمحافظة عليها وتثمينها عبر تطبيق المفاهيم والأسس الجيولوجية نظرا لأهمية المواقع التي تزخر بها تونس باعتبارها ثروة وطنية هامة.



وحضر هذا الاجتماع الديوان الوطني للمناجم وممثلون عن وزارتي الدفاع والفلاحة والإدارة العامة للغابات والديوان الوطني التونسي للسياحة والوكالة الوطنية لحماية المحيط لتدارس مشروع المرسوم، الذي يهدف إلى التعريف بالتراث الجيولوجي ومختلف عناصره وإبراز أهميته كجزء من التراث الطبيعي



ويرنو الاجتماع، كذلك، الى ضبط الهياكل الرقابية المكلفة بحماية وتثمين التراث الجيولوجي وإحداث آليات قانونية تضمن حمايته من كل التهديدات.



ويساهم إحداث هذا القانون في دعم التوجه نحو السياحة البديلة عبر خلق روابط متينة بين التنوع الجيولوجي والأنشطة الاقتصادية المحلية والجهوية إضافة إلى دوره في نشر المعرفة والتحسيس بأهمية الأرض والمحافظة عليها.



يذكر أن التراث الطبيعي يعرّف في اتفاقية التراث العالمي بالمعالم والمواقع الطبيعية والتشكيلات الجيولوجية وهو تراث ذو قيمة عالمية بارزة من حيث وجهة النظر الجمالية أو العلمية.



وقد تم اقرار هذه الاتفاقية واعتمادها لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي في الدورة السابعة عشر للمؤتمر العام لليونسكو سنة 1972. وتعترف البلاد التونسية، بعد الانضواء تحت هذه الاتفاقية سنة 1975، ضمنيا بواجب تعيين التراث الطبيعي المتواجد في إقليمها وحمايته والمحافظة عليه وإصلاحه ونقله إلى الأجيال المقبلة.



