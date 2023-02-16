معرض فني تكريما للفنان التشكيلي زبير التركي من 17 فيفري إلى 4 مارس

يستضيف فضاء الثقافة والفن الهادي التركي بالمنزه من 17 فيفري إلى 4 مارس 2023 معرضا فنيا يتضمن نحو 50 عملا من أعمال الفنان التشكيلي الراحل زبير التركي لم يسبق عرضها، وتعود للعائلة المقربة من الفنان.

ويقام هذا المعرض تكريما للفنان زبير التركي (1924-2009) شقيق الفنان هادي التركي

(1922-2019).

ويعتبر زبير التركي من أبرز رسامي البورتريه في تونس وقد أنجز عديد الجداريات والمنحوتات في جل المدن الكبرى في تونس. واختار في السنوات الأخيرة من حياته، تحويل بيته بالضاحية الشمالية للعاصمة إلى متحف مفتوح للعموم.

ومن أبرز وأشهر أعماله، تمثال ابن خلدون بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.





