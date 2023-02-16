سوسة :رئيس بلدية سوسة تنفيذ قرار هدم احدى البناءات الفوضوية بمنطقة حمام معروف

سوسة :رئيس بلدية سوسة تنفيذ قرار هدم احدى البناءات الفوضوية بمنطقة حمام معروف

Publié le Jeudi 16 Février 2023 - 23:48 قراءة: 1 د, 0 ث
      
شهدت الطريق الحزامية لمدينة سوسة على مستوى منطقة حمام معروف اليوم الخميس ازدحاما واختناقا مروريا حادا وذلك نتيجة تعمد افراد احدى العائلات حرق العجلات المطاطية احتجاجا على قيام السلط البلدية والأمنية تنفيذ قرار هم لاحد المنازل المقامة بطريقة مخالفة للقانون.

واوضح رئيس بلدية سوسة محمد اقبال خالد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان البلدية واصلت استكمال تنفيذ بقية قرارات الهدم والازالة لبناءات وفضاءات عشوائية مقامة داخل المنطقة البلدية حيث شمل قرار الهدم اليوم الخميس بناية واحدة متكونة من طابقين بمنطقة حمام معروف لم يتحصل صاحبها على رخصة بناء وتعمد مواصلة اشغال البناء رغم التنبيه عليه مرارا قبل تنفيذ قرار الهدم.

واكد رئيس بلدية سوسة الحرص على تنفيذ القانون على كل المخالفين بالتوازي مع تواصل تقدم اعداد مثال التهيئة العمرانية لبلدية سوسة الجديد والذي يهدف الى الارتقاء بظروف عيش متساكني المدينة من خلال تنفيذ جملة من المشاريع المتكاملة في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وذكر ان بلدية سوسة قامت خلال سنة 2022 بتنفيذ اكثر من 300 قرار هدم وإزالة لبناءات فوضوية سواء منها المقامة على الملك العمومي البحري او داخل المناطق العمرانية.
يذكر ان مصلحة المرور لاقليم الحرس الوطني بسوسة كانت دعت مستعملي الطريق الى تغيير مسارهم لتخفيف الضغط على حركة المرور وذلك على مستوى مفترق الغزالي بالطريق الحزامية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261801



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 17 فيفري 2023 | 26 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:30 18:03 15:35 12:40 07:06 05:39
Babnet
Babnet17° Babnet % 93 :الرطــوبة
تونــس Babnet
0 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-818°-820°-920°-1021°-9
  • Avoirs en devises
    22114,2

  • (16 fév)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33722 DT        1$ =3,10043 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 fév)   1138,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   