سوسة :رئيس بلدية سوسة تنفيذ قرار هدم احدى البناءات الفوضوية بمنطقة حمام معروف

شهدت الطريق الحزامية لمدينة سوسة على مستوى منطقة حمام معروف اليوم الخميس ازدحاما واختناقا مروريا حادا وذلك نتيجة تعمد افراد احدى العائلات حرق العجلات المطاطية احتجاجا على قيام السلط البلدية والأمنية تنفيذ قرار هم لاحد المنازل المقامة بطريقة مخالفة للقانون.



واوضح رئيس بلدية سوسة محمد اقبال خالد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان البلدية واصلت استكمال تنفيذ بقية قرارات الهدم والازالة لبناءات وفضاءات عشوائية مقامة داخل المنطقة البلدية حيث شمل قرار الهدم اليوم الخميس بناية واحدة متكونة من طابقين بمنطقة حمام معروف لم يتحصل صاحبها على رخصة بناء وتعمد مواصلة اشغال البناء رغم التنبيه عليه مرارا قبل تنفيذ قرار الهدم.



واكد رئيس بلدية سوسة الحرص على تنفيذ القانون على كل المخالفين بالتوازي مع تواصل تقدم اعداد مثال التهيئة العمرانية لبلدية سوسة الجديد والذي يهدف الى الارتقاء بظروف عيش متساكني المدينة من خلال تنفيذ جملة من المشاريع المتكاملة في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وذكر ان بلدية سوسة قامت خلال سنة 2022 بتنفيذ اكثر من 300 قرار هدم وإزالة لبناءات فوضوية سواء منها المقامة على الملك العمومي البحري او داخل المناطق العمرانية.

يذكر ان مصلحة المرور لاقليم الحرس الوطني بسوسة كانت دعت مستعملي الطريق الى تغيير مسارهم لتخفيف الضغط على حركة المرور وذلك على مستوى مفترق الغزالي بالطريق الحزامية.



