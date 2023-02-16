صفاقس: وقفة احتجاجية للصحفيين أمام مقر الولاية في إطار يوم الغضب الوطني

في إطار يوم الغضب الوطني المقرر من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبدعوة من فرع النقابة "صفاقس سيدي بوزيد"، انتظمت اليوم الخميس أمام مقر ولاية صفاقس وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من الصحفيين وممثلي مكونات المجتمع المدني والمنظمات المهنية.

ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة شعارات تطالب بجملة من الاستحقاقات التي يناضل من أجلها الصحافيون على غرار حماية مكسب حرية التعبير والصحافة والنفاذ إلى المعلومة ومعالجة وضعية المؤسسات الإعلامية المتدهورة لا سيما المؤسسات المصادرة منها ومؤسسات الإعلام العمومي بالإضافة إلى وضع حد للوضعية المادية والمعنوية المتدهورة للصحفي.

وعبر الصحفيون في الشعارات التي رددوها ورفعوها العودة بالصحافة إلى "عهد التعليمات والرقابة" من ذلك "سلطة رابعة لا سلطة خاضعة" و"لا لصحافة التعليمات" و"الصحافة حرة حرة والرقابة على بره" و"لا لتجويع الصحفيين".

كما طالب الصحفيون الحكومة بالكف عن "المماطلة في نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين في الرائد الرسمي كاستحقاق وضمانة حقيقية من ضمانات تحقيق الكرامة للصحفي حتى يؤدي رسالته الإعلامية على الوجه المطلوب في كنف المهنية والاستقلالية والحيادية".

وعبرت رئيسة فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صفاقس سيدي بوزيد زهور الحبيب في كلمة ألقتها بالمناسبة عن خشية أهل القطاع "من تواصل تدهور مناخ الحريات والتراجع عن مكتسبات الديمقراطية "خاصة في ظل المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مقابل تعطيل العمل بالمرسومين 115 و116 المعتمدين في معالجة الجرائم في ميدان الصحافة والاتصال السمعي البصري.

وجدّد الصحافيون في هذه الوقفة الاحتجاجية مطالبتهم بسحب المرسوم عدد 54 لما يمثله من تهديد لعمل الصحفيين ولحرية التعبير كمكسب من مكاسب الثورة التي لا يمكن للصحفيين التخلي عنه وفق تعبير رئيسة فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صفاقس سيدي بوزيد.

من جهتهم أكد ممثلو كل من الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية لفلاحين عن تضامنهم مع الصحفيين ودعمهم لتحركاتهم الاحتجاجية من منطلق مبدئي يتعلق بتمسك التونسيين بحرية التعبير والإعلام كمكسب رئيسي للثورة التونسية. واعتبروا أن الحريات العامة وحرية التعبير على وجه التحديد من شروط الانتقال ديمقراطي الناجح وحل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على حد السواء.



