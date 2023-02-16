قبلي: النقابة الاساسية لاقليم الصوناد تقرر تنفيذ سلسلة من الوقفات الاحتجاجية الدورية على خلفية التاخر في تطبيق اتفاقات سابقة مع الادارة

قرر اعضاء النقابة الاساسية لاقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية الدورية كل يوم ثلاثاء من الساعة الثامنة الى الساعة العاشرة صباحا وذلك بداية من يوم الثلاثاء القادم 21 فيفري



واوضح الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المسؤول عن المنشات والدواوين عبد الجليل بوعزة صباح اليوم لمكتب "وات" بقبلي ان هذا القرار مرده عدم التزام ادارة اقليم الجنوب التابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه باتفاق سابق مع الطرف النقابي يقضي بالاسراع في استكمال اشغال اعادة بناء وتهيئة مقر اقليم الشركة بقبلي المتواصلة منذ 4 سنوات والتي كان من المفروض انهاؤها في شهر جانفي الماضي الى جانب تسوغ مقر لائق للشركة بالجهة الى حين اتمام هذه الاشغال



واضاف بوعزة قوله "انه امام عدم الايفاء بهذه الاتفاقات بين الطرف النقابي والطرف الاداري رغم الاتصال اكثر من مرة بالادارة العامة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه فان النقابة الاساسية قررت الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية القابلة للتصعيد في صورة عدم التفاعل مع المطالب المرفوعة وخاصة منها المتعلقة بتاخر اشغال اعادة بناء مقر الاقليم بقبلي".

حمد



