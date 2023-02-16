وزير الخارجية يدعو إلى ضرورة تمثيل الأقاليم صلب مجلس السلم والأمن بصفة منصفة

وزير الخارجية يدعو إلى ضرورة تمثيل الأقاليم صلب مجلس السلم والأمن بصفة منصفة

Publié le Jeudi 16 Février 2023 - 17:48 قراءة: 0 د, 33 ث
      
دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الخميس، إلى ضرورة تمثيل الأقاليم صلب مجلس السلم والأمن بصفة منصفة مع ضرورة تعديل البرتوكول المتعلق بالمجلس بما يضمن التوزيع العادل لعضوية المجلس.

واعتبر نبيل عمار، في كلمته التي ألقاها في أشغال الدورة العادية 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أن حصول إقليم الشمال على مقعد ثالث في المجلس يعد أمرا مشروعا وطبيعيا نظرا لدور دول الشمال الإفريقي ومساهمته في إحلال الأمن والسلم في القارة.

وأوصى الوزير، بخصوص مسألة توسيع العضوية في مجلس السلم والأمن الإفريقي، بمواصلة المشاورات في هذا الشأن في مناخ من الأريحية والإنصاف بين مختلف المكونات الإقليمية للاتحاد الإفريقي للوصول إلى توزيع عادل ومتكافئ بين مختلف هذه الأقاليم.

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