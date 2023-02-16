وزير الخارجية يتلقى نظيره الموريتاني في اديس ابابا

تحادث وزيرالشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الخميس، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج بجمهوريّة موريتانيا محمد سالم ولد مرزوق، وذلك في إطار في أشغال القمّة السادسة والثلاثين للاتّحاد الافريقي والدورة الثانية والاربعين للمجلس التنفيذي للاتّحاد الافريقي.



وأكّد الطرفان ، حسب بلاغ صادر عن الوزارة، الالتزام المتبادل بتطوير ودفع التعاون في شتّى الميادين بما يستجيب لتطلّعات ومصالح الشعبين الشقيقين ومواصلة التشاور السياسي وتبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين والإسراع بعقد اللجنة المشتركة الثنائية.



كما مثّل اللقاء مناسبة استعرض خلالها الجانبان عمق وعراقة العلاقات بين البلدين بالإضافة الى تبادل وجهات النظر بشأن جملة من المسائل التي تهمّ مزيد دعم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين بالاضافة الى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.







