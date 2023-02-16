تعيين جلسة تفاوض جديدة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية الأربعاء المقبل

اتفقت الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية على تعيين جلسة تفاوض جديدة حول المطالب المهنية يوم الأربعاء 22 فيفري الجاري، بحسب ما كشفته الجامعة في بيان لها.



وأرجعت الجامعة العامة للتعليم العالي سبب ترحيل المفاوضات إلى الأربعاء القادم، إلى "عدم تحقيق أي تقدم" خلال جلسة بين الطرفين، تواصلت الى ساعة متاخرة من مساء أمس الأربعاء.



وأشارت إلى أن وزارة التربية لم تلتزم خلال الجلسة، المنعقد أمس الأربعاء سوى بفتح مناظرة الترقيات دون الحسم في مفعولها الرجعي، وتحيين منحة العودة المدرسية بداية من السنة الدراسية القادمة دون تسديد ما تخلد منها بذمة الوزارة.



وشددت الجامعة العامة للتعليم الثانوي على تمسكها المطلق بكل المطالب الواردة بلوائح القطاع المهنية وعلى رأسها تنفيذ ما بقي عالقا من بنود اتفاق 9 فيفري 2019، والشروع الفوري في التفاوض حول جميع البنود والمطالب المهنية الواردة باللوائح المهنية الصادر في 02 أفريل 2021، و01 سبتمبر 2022، و15 نوفمبر 2022، و21 جانفي 2023.



كما تمسكت الجامعة بإنهاء التفاوض حول ملف الأساتذة النواب بإنتدابهم علي دفعات والحسم في إشكالية التشغيل الهش. ونفذ الأساتذة النواب الذين يشتغلون بعقود هشة وقفات احتجاجية خلال الفترة الماضية للمطالبة بانتدابهم.



