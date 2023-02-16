رابطة ابطال افريقيا - الكاف يعتمد النتيجة الحاصة على الميدان بين الترجي الرياضي والمريخ السوداني

اعلن الترجي الرياضي اليوم الخميس على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" قرر تثبيت النتيجة الحاصلة على الميدان في المباراة التي فاز خلالها على المريخ السوداني بهدف نظيف يوم السبت الماضي على ملعب حمادي العقربي برادس لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا.



وكان المريخ السوداني تقدم باحتراز بعد المباراة على خلفية قيام الترجي الرياضي بتغييراته في اربع فترات توقف للعب عوضا عن ثلاث كما تنص عليه اللوائح مطالبا بمنحه نقاط الفوز غير ان "الكاف" اعتبر حسب قراره ان هذا الخطأ لم يؤثر على نتيجة المقابلة.

ويتصدر الترجي الرياضي المجموعة الرابعة رفقة شباب بلوزداد الجزائري ب3 نقاط لكل منهما قبل المواجهة المرتقبة بينهما يوم السبت المقبل على ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة في اطار الجولة الثانية في حين يتذيل المريخ السوداني والزمالك المصري الترتيب بلا رصيد في انتظار المباراة التي ستجمع بينهما يوم الجمعة في بنغازي.

ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.



