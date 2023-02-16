مساريون لتصحيح المسار: "مشاكل البلاد لا يمكن أن تجد طريقا إلى الحل إلا في إطار حوار نزيه وصادق وبنّاء"

اعتبر "مساريون لتصحيح المسار"، أن المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس "لا يمكن أن تجد طريقا إلى الحل، إلا بتضافر العزائم الوطنية الصادقة في إطار حوار نزيه وصادق وبنّاء".



كما عبّروا، في بيان لهم اليوم الخميس، عن رفضهم "تواصل شحن الأجواء في المجتمع بخطاب الكراهية والتخوين وإلقاء التهم جزافا والتحرش بالمنظمات النقابية، مما من شأنه أن يزيد في ارتفاع درجة التوتر والاحتقان نتيجة الصعوبات التي يعيشها المواطنون في حياتهم اليومية".



وعلى خلفية الإيقافات الأخيرة التي طالت بالخصوص "شخصيات عمومية ونشطاء سياسيين ومسؤولين نقابيين ورجال أعمال ومدير إذاعة"، طالب مساريون لتصحيح المسار بضرورة "ضمان حقوق كل متهم واحترام قرينة البراءة والتقيد بمقتضيات الشرعية وبجميع الإجراءات القانونية ومحاسبة من ثبتت إدانته، في إطار محاكمة عادلة ومنصفة، بعيدا عن كل مظاهر التشفي وتصفية الحسابات السياسية أو تجريم المخالفين في الرأي".



وأكّدوا كذلك تمسكهم بجميع الحريات الفردية والعامة، لاسيما منها حرية الرأي والإعلام، إحدى المكاسب الرئيسية لثورة الكرامة والحرية"، معربين عن رفضهم "أي تتبع على أساس المواقف السياسية لمواطن أو الخط التحريري لمؤسسة إعلامية".



في المقابل جدّد مساريون لتصحيح المسار، تمسكهم بضرورة "مقاومة الفساد وجميع مظاهر الاحتكار، مقاومة فعلية وبمحاسبة كل من أذنب في حق الوطن والمواطنين، سواء قبل عام 2011 أو بعده"، معبرين عن رفضهم المطلق "كل محاولة لتغيير الأوضاع السياسية، بغير الوسائل السياسية السلمية المشروعة"، حسب نص البيان.



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