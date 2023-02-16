الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي..وزير الخارجية يلتقي مع نظيره بجمهورية النيجر

الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي..وزير الخارجية يلتقي مع نظيره بجمهورية النيجر

Publié le Jeudi 16 Février 2023 - 14:41 قراءة: 0 د, 28 ث
      
بمناسبة مشاركته في أشغال القمّة السادسة والثلاثين للاتّحاد الافريقي والدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للاتّحاد الافريقي، تحادث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، مع هسومي ماسودو ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والتكامل الافريقي بجمهوريّة النيجر.

واستعرض الجانبان وفق بلاغ اليوم الخميس لوزارة الخارجية عمق العلاقات بين البلدين وعراقتها كما تبادلا وجهات النظر بشأن جملة من المسائل التي من شأنها مزيد دعم علاقات التعاون الثنائي علاوة على عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأكّد الوزيران خلال اللقاء على الالتزام المتبادل بتطوير ودفع التعاون في شتّى الميادين بما يستجيب لتطلّعات ومصالح الشعبين الشقيقين.


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