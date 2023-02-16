وات - تحرير أميمة العرفاوي - تتراءى ملامح ارخبيل قوريا (جزيرتي قوريا الكبرى والصغرى) في عمق مياه البحر، وبمجرد الوصول الى اليابسة، ترى الرمال الذهبية والكثبان الرملية والسباخ والمستنقعات البحرية، والطيور والاثار، مزيج يسافر بمن يراها الى عالم هادئ، مريح، بعيد كل البعد عن مشاغل الحياة، فقد حافظت الجزيرة الواقعة على بعد 18 كيلومترا شرق الشريط الساحلي لولاية المنستير، على أهم خصائصها الطبيعية البيولوجية، جزيرة حالمة خالية من السكان، لا تسمع فيها سوى صوت الامواج ولا ترى الا صفاء مائها الذهبي، اصبحت قوريبا وجهة سياحية مميزة للباحثين عن الاسترخاء والأماكن البعيدة عن الضوضاء في أحضان الطبيعة البكر، وعشاق الغوص في اعماق البحار والسباحة .



اصبحت قوريا (الصغرى) قبلة لعديد السياح الاجانب من الدول الاوروبية والمغاربية، اضافة الى المحليين، حيث تضاعف عددهم في السنوات الأخيرة ليصل الى اكثر من الف زائر في اليوم في فصل الصيف، وذلك خاصة بعد الترويج لها من قبل قنوات ايطالية وفرنسية وروسية، لتستقبل الزائرين من التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء، وفق تصريح فواز بن حليمة ل"وات"



ولئن مثل هذا الاستقطاب نقطة ايجابية للتعريف بالجزيرة خاصة على المستوى الدولي، الا انه يستوجب الاهتمام واليقظة المستمرة للحفاظ على المنظومة الايكولوجية للجزيرة ، لذلك فان

الجزيرة التى تنقسم إلى قوريا الكبرى (تمسح 270 هكتارا وتحتوى على برج مراقبة) وقوريا الصغرى (70 هكتارا مفتوحة للزائرين) ، تعد مثالا للتصرف المندمج بين المجتمع المدني المتمثل في جمعية "أزرقنا الكبير" و الإدارة التونسية المتمثلة في وكالة حماية المحيط وتهيئة الشريط الساحلي، وفق نائب رئيس الجمعية أحمد سوقي.



وقد ارتات مصالح الجمعية، وفق سوقي، هيكلة النشاط السياحى مع الادارات الجهوية المعنية من سياحة وصحة ومع وكالة حماية المحيط، ووضع مخطط للتفكير في سبل حماية الكائنات في الجزيرة وفي محيطها البحري، خاصة مع وجود اعشاش الطيور والعصافير، والزواحف، من خلال خاصة استعمال كل ماهو ايكولوجي والابتعاد على المواد البلاسكيكية وغيرها التى تضر بالمحيط البيئي.



كما تم اعتماد طريقة تقسيم الوافدين على الجزيرة ضمن فرق وتوزيعهم على أنشطة مختلفة، بما في ذلك التعرف على المسلكين البحري والبري وزيارة البيوت التحسيسية التي استقبلت سنة 2019 حوالي 5700 زائر، وهو ما يسمح عموما بتحسيس مايقارب ربع زائري الجزيرة بأهمية ثراء الجزيرة الايكولوجي من خلال حث الزائرين على الحفاظ عليها من كل ما من شانه ان يضر بما بها من كائنات حية، وهو ما يغير نظرة الزائر في الاستمتاع بالطبيعة من مفهوم الاستمام في البحر الى الاحساس باهية الحفاظ على المنظومة الايكولوجية.



ويحتوي الجزء البحري للجزيرة التى تسمى ايضا "جزيرة الأرانب" (لكثرة الأرانب البرية بها في السابق)، على مساحات شاسعة من معشبات ال"بوزيدونيا" المدرجة ضمن الأنواع المهددة بالانقراض (تضخ كميات هامة من الأكسيجين في البحر الأبيض المتوسط) وهي من المواقع الرئيسية لتعشيش السلاحف البحرية في جنوب البحر الأبيض المتوسط



وابرز الحارس الايكولوجي للجزيرة حمدي حمزاوي ل"وات" ان 7 انواع من السلاحف البحرية مهددة بالانقراض عموما منها 3 انواع بالبحر الأبيض المتوسط تتواجد من بينها سلحفاة "كاريتا كاريا" او سلحفاة "ضخمة الراس"، بجزيرة قوريا بصفة مستدامة، ويصل عمر هذا الصنف من السلاحف 100 سنة ويمكن ان يفوق وزنها ال100 كغ، ويتراوح موسم تعشيشها بالجزيرة من أواخر شهر ماي إلى غاية أواخر شهر أوت وفترة الحضانة بين 50 و 60 يوما، وهي تبيض قرابة ال100 بيضة في العش.



وبين ان الإجراءات المتبعة لحمايتها من قبل مجهودات جمعية "أزرقنا الكبير"، تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية بالدرجة الاولى للبحارة والصيادين وابنائهم يتم فيها التاكيد على ضرورة الامتناع عن صيدها والحذر من الحاق الضرر بها خاصة وانها في انقراض، مشيرا إلى أنه تم خلال السنة المنقضية إنقاذ 44 سلحفاة بحرية تم نقلها في ما بعد إلى المعهد الوطني لعلوم وتقنيات البحار لرعايتها.



من جانبه، قال المتصرف بالمحميات البحرية و الساحلية بالوسط والجنوب أحمد زدام ل"وات" إن المحمية تحتوي على أكثر من 100 نوع من الطيور تتوزع إلى طيور مائية وبرية و أكثر من 10 طيور معششة في الجزيرة، تقع مراقبتها بصفة مستمرة، بالاعتماد على تجهيزات معدة للغرض، واعداد التقارير بخصوصها، لذلك فان الجزيرة تعتبر محطة للطيور المهاجرة اما للتوقف من اجل مواصلة الهجرة او البقاء بالجزيرة، ويمكن لزائري الجزيرة مشاهدة الطيور من بعيد*



أمم



