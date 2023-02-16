رحلة ثانية لإجلاء  63 مواطنا تونسيا، من بين المقيمين بالمناطق التي ضربها زلزال جنوب تركيا

ضمت الرحلة الثانية المخصصة لاجلاء التونسيين المقيمين بالمناطق التي تضررت من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، في السادس من فيفري الجاري، أمس الأربعاء، 63 مواطنا تونسيا، من بينهم 24 طفلا قاصرا، قادمين من ولايات كهرمان ماراش وهاطاي وديار بكر وغازي عنتاب وملاطيا.



وأمّنت هذه الرحلة، حسب بلاغ صادر أمس ،عن القنصلية العامة للجمهورية التونسية باسطنبول، الخطوط التونسية في رحلتها عدد TU 217 التي وصلت مطار تونس قرطاج صباح 15 فيفري 2023.



وتكثفت مصالح القنصلية العامة للجمهورية التونسية باسطنبول، بالتنسيق مع السفارة التونسية بأنقرة رصد تواجد مواطنين تونسيين بالمناطق المنكوبة، حسب البلاغ الذي أكّدت فيه مجددا استعدادها لاجلاء جميع أفراد الجالية التونسية بالمناطق المنكوبة اذا عبروا عن رغبتهم في العودة الى تونس.



ويذكر أنه في 6 فيفري الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات على سلم ريختر، وأكثرمن ألفي هزة ارتدادية، المئات منها عنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وتجاوز عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الزلزال في تركيا وسوريا 41 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى في حصيلة غير نهائية قابلة للزيادة، حسب آخر أرقام السلطات التركية والسورية إلى حدود أمس الأربعاء.



