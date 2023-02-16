دعوة الى التسريع باصدار الأوامر الترتيبية للأمر الرئاسي عدد 318 لسنة 2022 لتطوير خدمات التطبيب عن بعد

وأضاف محمد بن حميدة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم أن عدم صدور الأوامر الترتيبية عطّل خدمات التطبيب عن بعد مبرزا أن المؤسسة اكتفت منذ اطلاق المنصة الرقمية في مارس 2020 بتقديم خدمات الوقاية عن بعد منها الطب النفسي والتغذية والرياضة عن بعد.وأفاد أن المؤسسة تولت منذ جانفي 2023 اطلاق خدمة التصرف في المواعيد لافتا في هذا الصدد الى ان المنصة وضعت على ذمة الزائرين ما يقارب 70 طبيبا مختصا على منصتها الرقميةوتطمح المؤسسة التي يزور منصتها حاليا 12 ألف زائر الى بلوغ مليون زائر وتقديم خدمات من شأنها القطع مع الوسائل الكلاسيكية للقطاع الصحي وتعزيز خدمات التطبيب عن بعد في المناطق الداخلية والقضاء على "التصحر الطبي" بها، وفق صاحب المؤسسةوأضاف محمد بن حميدة أن أهداف المؤسسة هي تعزيز السياحة الطبية وتوفير خدمات رقمية للمواطنين لتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية والقضاء على صعوبات التنقل مشيرا الى أنه تلقى تطمينات من وزير الصحة على مرابط بشأن التسريع في اصدار الأوامر الترتيبية في أقرب الآجال.