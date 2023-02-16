دعوة الى التسريع باصدار الأوامر الترتيبية للأمر الرئاسي عدد 318 لسنة 2022 لتطوير خدمات التطبيب عن بعد

دعا المدير العام للمؤسسة الناشئة في الطب عن بعد ومؤسسها محمد بن حميدة اليوم الخميس، الى التسريع في اصدار الأوامر الترتيبية للأمر الرئاسي عدد 318 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022 والمتعلق بضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد ومجالات تطبيقه من أجل تطوير خدمات التطبيب عن بعد سيما و أن للمؤسسة برامج ومشاريع هادفة للنهوض بالقطاع وتصدير الخدمات الطبية
وأضاف محمد بن حميدة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم أن عدم صدور الأوامر الترتيبية عطّل خدمات التطبيب عن بعد مبرزا أن المؤسسة اكتفت منذ اطلاق المنصة الرقمية في مارس 2020 بتقديم خدمات الوقاية عن بعد منها الطب النفسي والتغذية والرياضة عن بعد.
وأفاد أن المؤسسة تولت منذ جانفي 2023 اطلاق خدمة التصرف في المواعيد لافتا في هذا الصدد الى ان المنصة وضعت على ذمة الزائرين ما يقارب 70 طبيبا مختصا على منصتها الرقمية
www.Doqtoor.com .
وتطمح المؤسسة التي يزور منصتها حاليا 12 ألف زائر الى بلوغ مليون زائر وتقديم خدمات من شأنها القطع مع الوسائل الكلاسيكية للقطاع الصحي وتعزيز خدمات التطبيب عن بعد في المناطق الداخلية والقضاء على "التصحر الطبي" بها، وفق صاحب المؤسسة
وأضاف محمد بن حميدة أن أهداف المؤسسة هي تعزيز السياحة الطبية وتوفير خدمات رقمية للمواطنين لتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية والقضاء على صعوبات التنقل مشيرا الى أنه تلقى تطمينات من وزير الصحة على مرابط بشأن التسريع في اصدار الأوامر الترتيبية في أقرب الآجال.
وأضاف محمد بن حميدة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم أن عدم صدور الأوامر الترتيبية عطّل خدمات التطبيب عن بعد مبرزا أن المؤسسة اكتفت منذ اطلاق المنصة الرقمية في مارس 2020 بتقديم خدمات الوقاية عن بعد منها الطب النفسي والتغذية والرياضة عن بعد.
وأفاد أن المؤسسة تولت منذ جانفي 2023 اطلاق خدمة التصرف في المواعيد لافتا في هذا الصدد الى ان المنصة وضعت على ذمة الزائرين ما يقارب 70 طبيبا مختصا على منصتها الرقمية
www.Doqtoor.com .
وتطمح المؤسسة التي يزور منصتها حاليا 12 ألف زائر الى بلوغ مليون زائر وتقديم خدمات من شأنها القطع مع الوسائل الكلاسيكية للقطاع الصحي وتعزيز خدمات التطبيب عن بعد في المناطق الداخلية والقضاء على "التصحر الطبي" بها، وفق صاحب المؤسسة
وأضاف محمد بن حميدة أن أهداف المؤسسة هي تعزيز السياحة الطبية وتوفير خدمات رقمية للمواطنين لتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية والقضاء على صعوبات التنقل مشيرا الى أنه تلقى تطمينات من وزير الصحة على مرابط بشأن التسريع في اصدار الأوامر الترتيبية في أقرب الآجال.
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