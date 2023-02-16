ولاية المنستير .. وجهة للسياحة الاستشفائية بفضل استجابة خدماتها لمواصفات الجودة العالمية

وات - ابراهيم الرابحي - باتت ولاية المنستير وجهة للسياح الاجانب والتونسيين، للسياحة الاستشفائية، بفضل جودة الخدمات المقدمة ، إضافة إلى توفر عدد من المؤسسات الجامعية من كليات الطب والصيدلة والأسنان ومعاهد التكوين في التمريض، وساهم توفر مستشفيات عمومية ومصحات خاصة للعلاج بمياه بالبحر في فتح آفاق لوكالات الاسفار للنشاط في هذا المجال واستقطاب الحرفاء اما للعلاج او لإجراء عمليات تجميل والتداوي بمياه البحر، كما ساعد في تنشيط عمل النزل التى توفر ظروف اقامة مريحة للمرضى بعد القيام بعمليات جراحية.



وبين المندوب الجهوي للسياحة فواز بن حليمة في تصريح ل"وات" ان المصحات الطبية الخاصة والمركز الاستشفائي للعلاج بمياه البحر تستجيب إلى مواصفات الجودة العالمية في خدماتها المقدمة، بما يمكنها من ان تكون وجهة للسياحة الاستشفائية في تونس، خاصة وان السلط الجهوية تعمل باستمرار على مزيد استقطاب الحرفاء المحليين او الأجانب لتكون الولاية قبلة للتداوي بمياه البحر وإجراء عمليات التجميل والعلاج



وبلغ عدد الحرفاء الوافدين مثلا على المركز الدولي قرطاح للطب، الذي يعمل بالتعاون مع الاطراف الجهوية المعنية بقطاع السياحة والصحة، خلال السنة المنقضية، 16126 حريفا موزعين إلى 15000 حريف من تونس و1126 حريفا اجنبيا من دول مختلفة على غرار فرنسا وكندا والجزائر وليبيا وبلجيكيا ومالي وغينيا وموريتانيا، وهو يضم الى جانب قسم التجميل، أقسام أخرى تعنى بمرضى القلب والشرايين والعظام والمفاصل، وفق المدير العام المساعد للمركز انيس بوصريح.



وتصل طاقة استيعاب الأسرة بالمركز، 133 سريرا ويوفر 280 موطن شغل في اختصاصات طبية وشبه طبية وتقنيين واداريين، ويمكن للمركز استقطاب عدد اكبر من الحرفاء الأجانب للتداوي وتطوير قطاع السياحة الاستشفائية ، في صورة إحداث خط جوي مباشر من مطار المنستير الدولي يربط الجهة بدول القارة الإفريقية، وفق بوصريح.



بدوره صرح المدير المساعد لمركز عليسة الاستشفائي للعلاج بمياه البحر شاكر سعداوي، ل"وات" بأن معدل الاقبال على المركز للتداوي بمياه البحر أو القيام بحصص استرخاء يصل إلى 40 حريفا يوميا، وهم من من دول اجنبية ومن تونس، وبين ان المركز يعتمد على المعالجة بمياه البحر والزيوت والتغليف بالطحالب خاصة في أمراض السمنة والنحافة والمفاصل.



ويعد المركز من الاوائل في المعالجة بمياه البحر على المستوى الافريقي والسابع عالميا، وقد نجح في استقطاب حرفاء من روسيا وفرنسا والمانيا وإيطاليا، وذلك لعدة خصائص تميزه ومن ابرزها استعماله لمراهم ذات جودة عالمية بمكونات طبيعية، ويشرف طبيب مختص وتقنيون على أقسامه.



