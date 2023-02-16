دورة ودية في كرة اليد النسائية للصغريات من 18 إلى 24 فيفري 2023 بالمنستير ( فاطمة الفوراتي)

تنظم الرابطة الوطنية لكرة اليد النسائية دورة دولية ودية من 18 إلى 24 فيفري الجاري بالمنستير تحت "عنوان تظاهرة عليسة في كرة اليد " بمشاركة كل من المنتخب الوطني للصغريات 2006-2007 وفرق صغريات كرة اليد غاردين الفرنسي و الجمعية النسائية بالشابة و الجمعية النسائية بطبلبة والجمعية النسائية بالمنستير ونادي الرياضة النسائية بالمكنين

وسيتم افتتاح الدورة يوم الاحد على الساعة الثانية بعد الزوال بقاعة بن جنات بالمنستير.



وتاتي التظاهرة في إطار استعدادات المنتخب الوطني للصغريات للمشاركة في البطولة المتوسطية التي ستقام من 26 فيفري إلى 5 مارس 2023 باليونان حسب ما افادت به فاطمة الفوراتي رئيسة الرابطة الوطنية لكرة اليد النسائية





