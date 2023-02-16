"نيد برايس"، نشعر بقلق بالغ إزاء ما ورد من أنباء عن اعتقال شخصيات سياسية وقادة أعمال وصحفيين في تونس

Publié le Jeudi 16 Février 2023 - 06:37 قراءة: 0 د, 37 ث
      
عبر المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس"، عن "الشعور بقلق بالغ إزاء ما ورد من أنباء عن اعتقال العديد من الشخصيات السياسية وقادة الأعمال والصحفيين في تونس في الأيام الأخيرة".

وقال المتحدث وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، في الاحاطة الصحفية ليوم الاربعاء 15 فيفري 2023، "نحترم تطلعات الشعب التونسي إلى قضاء مستقل شفاف قادر على حماية الحريات الأساسية للجميع"، متابعا :" نتواصل مع الحكومة التونسية على جميع المستويات لدعم حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وأشار المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية الى أن المبادئ الأساسية للولايات المتحدة أن يستطيع الأشخاص في جميع أنحاء العالم التعبير عن أنفسهم دون خوف أو تعرض لرد انتقامي، مشددا على أن تتحمل جميع الحكومات مسؤولية صون هذا المبدأ الأساسي ودعمه.
https://www.babnet.net/cadredetail-258611.asp


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