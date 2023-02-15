وزير الخارجية يلتقي وزيرة الخارجية الليبية، بمناسبة مشاركته في أشغال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي

بمناسبة مشاركته في أشغال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، لقاء مع وزيرة الخارجية لدولة ليبيا الشقيقة نجلاء المنقوش.



وتناول اللقاء جملة من محاور علاقات الأخوة والتعاون وكذلك تطورات المسار نحو الحل النهائي والشامل للوضع في ليبيا الشقيقة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.



وجدد الوزير بالمناسبة، دعم تونس الثابت لليبيا الشقيقة وحرص رئيس الجمهورية على معاضدة جهود الليبيين في التوصل إلى توافق وحل ليبي-ليبي يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي ويحفظ استقلالية قراره ووحدته الترابية.



كما تناول اللقاء سبل مزيد تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية وأوجه تشجيع الاستثمار في الاتجاهين.



من جانبها، تقدمت المنقوش، لتونس بالشكر والتقدير للموقف الصادق تجاه ليبيا وشعبها، مؤكدة تطلعها لمزيد دعم العلاقات الثنائية بما يعكس عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وعبرت عن ثقتها في قدرة الليبين على إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الصعوبات وتحقيق الازدهار والتقدم.



