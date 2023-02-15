الطائرات العسكرية تواصل الجسر الجوّي نحو سوريا وتركيا(وزارة الدفاع)

الطائرات العسكرية تواصل الجسر الجوّي نحو سوريا وتركيا(وزارة الدفاع)

Publié le Mercredi 15 Février 2023 - 20:25 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أقلعت اليوم الاربعاء ، باتجاه سوريا وتركيا، طائرتان عسكريتان محمّلتان بحوالي 20 طنا من المساعدات الطبّية والغذائية والأغطية لفائدة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلدين الأسبوع الماضي.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها، أن عودة أفراد الحماية المدنية والهلال الأحمر التونسي والأطبّاء الذين شاركوا في عمليات البحث والإنقاذ في المناطق التي ضربها الزلزال، تتم على متن نفس الطائرتين .




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