القمة العالمية للحكومات بدبي: سلسلة من اللقاءات لبودن مع رؤساء منظمات وشركات عالمية وأعضاء حكومة بدولة الامارات

أجرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، مساء أمس الثلاثاء، على هامش أشغال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات، التي تحتضنها إمارة دبي بالامارات العربية المتحدة، من 13 الى 15 فيفري الجاري، سلسلة من اللقاءات مع عدد من رؤساء منظمات أممية واقليمية ورؤساء شركات عالمية وأعضاء حكومة بدولة الامارات.



فقد تحادثت بودن، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وتم التداول بالخصوص بشأن السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالاضافة الى الوضع الاقليمي والدولي الراهن، وما يفرضه من تحديات جسيمة تستوجب تضافر جهود كل الاطراف من اجل رفعها والحد من تداعياتها.



كما تحادثت رئيسة الحكومة مع ميكائيل هواري رئيس "شركة إيرباص" في منطقة افريقيا والشرق الأوسط، حيث تناول اللقاء واقع وآفاق مصانع شركة إيرباص في تونس، لا سيما في ظل المصانع الجديدة التي ستفتح أبوابها قريبا في البلاد، بما سيعزز فرص العمل أمام الكفاءات واليد العاملة الوطنية. وأعرب هواري في هذا الصدد، عن ارتياحه للمستوى الفني والتقني الرفيع الذي تتمتع به الكفاءات التونسية، بما ساهم في تحقيق نتائج متميزة للشركة، وفق تأكيده.



ومثل التباحث حول سبل النهوض بالأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة العالية بين الدول الافريقية، أبرز محاور اللقاء الذي اجرته بودن مع الدكتور سيدي ولد التاه المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا "باديا" (مقره في السودان).



وتم التطرق خلال اللقاء، الى أبرز مجالات التعاون التي تقتضي العمل على تطويرها في اطار جنوب/ جنوب، على غرار الصناعات الصيدلية والغذائية وقطاع النسيج، لا سيما إزاء تنامي التحديات التي يفرضها الظرف العالمي الدقيق .



كما تحادثت مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية جيرد مولر، حيث تناول اللقاء سبل تنويع مجالا ت التعاون مع هذه المنظمة الأممية الناشطة في تونس، بما يفتح آفاقا جديدة أمام الكفاءات التونسية وأصحاب المهارات وحاملي الشهائد العليا.



وأجرت رئيسة الحكومة كذلك، لقاء مع وفد من "مؤسسة شواب للريادة الاجتماعية " (منظمة سويسرية غير ربحية أسسها الزوجان كلاوس وهيلدا شواب سنة 1998 وتوفر منصات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لتعزيز الابتكار الاجتماعي)، حيث تم التداول حول إمكانيات التعاون الثنائي والاستفادة من تجربة المؤسسة في مجال الريادة والابتكار الاجتماعي.



وكانت لبودن أيضا على هامش القمة، لقاءات من عدد من الوزراء الاماراتيين، أبرزهم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، ومنى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الامارات للتوازن بين الجنسين والمديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي. وتناولت هذه اللقاءات بالخصوص، سبل دعم علاقات التعاون ودفع الشراكة مع تونس في المجالات ذات القيمة المضافة، بما يعزز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعاضد الجهود الرامية الى رفع التحديات القائمة.



يذكر ان رئيسة الحكومة، كانت اجرت أمس الثلاثاء أيضا محادثات مع كل من المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.



وكانت قد أجرت أول امس الاثنين (اليوم الأول من القمة) سلسلة من اللقاءات مع رؤساء وفود عدد من البلدان الشقيقة، وهم المدير العام لصندوق النقد العربي عبد الرحمان بن عبد الله الحميدي، ووزير المالية بسلطنة عمان سلطان بن سالم الحبسي، ووزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، ووزير الاقتصاد الاماراتي عبد الله بن طوق المري، ووزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ومدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات بدولة الامارات عمر سلطان العلماء.







