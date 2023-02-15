المتحدّث باسم الحرس الوطني: الاحتفاظ بشخصين تعمّدا افتعال وثائق منسوبة لمصالح البنك المركزي

Publié le Mercredi 15 Février 2023 - 19:51 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أفاد المتحدّث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي بأنّه تمّ إلقاء القبض والاحتفاظ بشخصين تعمّدا افتعال وثائق منسوبة لمصالح البنك المركزي والحصول تبعا لذلك على مبالغ مالية .

وبيّن على موقعه بشبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ،اليوم الأربعاء، أنّ الفرقة المركزية الرابعة لمكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية التابعة للإدراة الفرعية للأبحاث بإدارة الإستعلامات و الأبحاث للحرس الوطني بالعوينة وفي إطار مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية باشرت قضية عدلية متعلقة بشكاية البنك المركزي التونسي على إثر تقدم مواطنة بنسخة من شهادة صادرة عن البنك .

وبيّن أنّ الشهادة تفيد أن ذي الشبهة مستفيد من مبلغ مالي قدره 6 مليارات و 172 ألف دينار بعنوان تعويض من شركة تأمين نرويجية، موضّحا أنّ المعني وشريكه تعمّدا افتعال وثائق أخرى منسوبة لمصالح البنك المركزي والحصول تبعا لذلك على مبالغ مالية متفاوتة من ضحاياه بعنوان تسبقة إلى حين تحويل المبلغ المالي من البنك المركزي (قــُــدّر مجموع المبالغ المالية التي تسلمها المعني وشريكه من الضحايا بــــــ 800 ألف دينار).
وأكّد أنّه وبإستشارة النيابة العمومية تحولت دوريات تابعة للفرقة المذكورة وتمّ إلقاء القبض على ذوي الشبهة والإحتفاظ بهما.

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