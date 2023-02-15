القصرين: ارسترجاع 3 مقاطع رخامية بجبل الدشرة في تالة

إسترجعت ، مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين ، اليوم الإربعاء ، 3 مقاطع حجارة رخامية على مساحة جملية تناهز الــ 12 هكتارا وذلك بجبل الدشرة في معتمدية تالة، وفق المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين ، نجيب الرابحي



وأوضح الرابحي في تصريح لــ(وات)، أنه تم اليوم إخلاء المقاطع الرخامية المسترجعة اليوم من جميع الأشخاص والمعدات وذلك تنفيذا لقرارت إخلاء صادرة عن والي الجهة وبعد معاينة إخلاء الشركات المستغلة للمقاطع المذكورة بتعهداتها وبعد صدور قرار سحب رخصة في إستغلال هذه العقارات من قبل وزارة التجهيز والإسكان وبتوصيات من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بخصوص حوكمة التصرف في المقاطع الرخامية الراجعة بالنظر لملكية الدولة.



وبين أن مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين ، ستعمل في أقرب الآجال على إعادة توظيف المقاطع المسترجعة طبقا للتراتيب القانونية الجاري بها العمل حماية لممتلكات الدولة من جهة والتصدي للإستغلال العشوائي لهذه الممتلكات من جهة أخرى

وأكد المصدر ذاته، أن الإدارة الجهوية لأملاك الدولة تولي الموضوع الأولوية المطلقة ، مشيرا إلى أن التصدي للإستغلال الغير قانوني سيشمل جميع المجالات سواء كانت مقاطع أو أراضي فلاحية أو أراضي بيضاء داخل مناطق العمران حماية لممتكات الدولة.



