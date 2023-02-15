في برج العامري : دفن أولى ضحايا غرق مركب في عملية، للهجرة غير النظامية بسواحل بنزرت

Publié le Mercredi 15 Février 2023 - 18:40 قراءة: 0 د, 47 ث
      
شيع أهالي منطقة الحفصية بمعتمدية برج العامري من ولاية منوبة اليوم الأربعاء، جثمان أحد ضحايا غرق مركب تم انتشاله أمس بمنطقة الحويشات من معتمدية بنزرت الجنوبية والتي كان على متنه حسب المعطيات الأولية، ستة شبان من معتمدتي برج العامري والمرناقية.
وقد تم انتشال الضحية مع شخص اخر قاطن بالمرناقية تم تشييع جنازته بمسقط راسه بزغوان اليوم أيضا وفق ما افاد به مصدر أمنى مكتب وات بمنوبة.
وفي المقابل تم انقاذ شخصين اخرين من معتمدية المرناقية وهما الان رهن الاحتفاظ والتحقيق حول هذه العملية، للهجرة غير النظامية وعمرهما يتراوح بين 16 و20 عاما.
كما ينتظر أهالي شابين اخرين اصيلي معتمدية برج العامري، نتائج عمليات البحث عن المفقودين التي تتواصل الى حد الان من قبل فرق البحث، المتكونة من مصالح ووحدات حرس السواحل والدوريات الساحلية وفرق الرصد التابعة لمنطقة الحرس البحري ببنزرت ووحدات البحرية الوطنية ودوريات الحرس الترابي.
يشار الى ان العملية تمت في الليلة الفاصلة بين 14 و15 فيفري 2023، وعلى متنها حسب المعلومات الأولية 14 شخصا وفتاة.

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