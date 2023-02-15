قررت الجامعة العامة للصحة تأجيل الإضراب العام للأساتذة مساعدي الأطباء المبرمج تنظيمه يوم الخميس 16 فيفري 2023 بكل المدارس العليا لعلوم وتقنيات الصحة والمعاهد العليا للتمريض والمدارس الخصوصية للصحة.



ويأتي قرار تأجيل هذا الإضراب العام إثر الاتفاق على جملة من النقاط، خلال جلسة عمل انعقدت اليوم الإربعاء، بين وزارة الصحة والجامعة العامة للصحة، ومن بينها مراسلة الهيئة العامة للوظيفة العمومية لسحب صرف منحة مستلزمات العودة المدرسية للأساتذة مساعدي الأطباء على غرار نظرائهم في التعليم الثانوي في أجل أقصاه العودة المدرسية القادمة.



كما اتفق الطرفان، حسب ما جاء في محضر الجلسة، على بعث لجنة مشتركة لمراجعة النظام الأساسي لسلك أساستذة مساعدي الأطباء في إطار البرنامج الوطني للصحة وتطوير الكفاءات وفتح الآفاق العلمية.

وتعهدت وزارة الصحة خلال هذا الاجتماع، بصدور المناظرات بالترقية بالملفات لسلك أساتذة مساعدي الأطباء بصفة دورية على غرار بقية الأسلاك، وفق ذات الوثيقة.

وكانت الجامعة العامة للصحة وجهت برقية تنبيه بإضراب إلى رئيسة الحكومة ووزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية بتاريخ 2 فيفري الجاري تتعلق بتنفيذ اضراب عام كامل يوم الخميس 16 فيفري احتجاجا على عدم تلبية مطالب الأساتذة مساعدي الأطباء المضمنة بمحاضر اتفاق سابقة.







