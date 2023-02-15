توزر: إجراءات قانونية ضد شخص قام بالاعتداء على السد الروماني في الواحة القديمة وهو معلم وطني مرسم (ممثل المعهد الوطني للتراث)

توزر: إجراءات قانونية ضد شخص قام بالاعتداء على السد الروماني في الواحة القديمة وهو معلم وطني مرسم (ممثل المعهد الوطني للتراث)

عرض مسرحي بالهواء الطلق بمكان تاريخي ، السد الروماني بوادي الصابون بمدينة توزر /archives
Publié le Mercredi 15 Février 2023 - 17:18 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تولت السلطة الجهوية بولاية توزر بالتنسيق مع المعهد الوطني للتراث اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص قام بالاعتداء على السد الروماني بوادي الصابون داخل الواحة القديمة من خلال تقديم شكاية الى أنظار وكيل الجمهورية بتوزر للقيام بالتحريات اللازمة وفق ما أكده ممثل المعهد الوطني للتراث مراد الشتوي لوكالة تونس افريقيا للانباء .

وبين ذات المصدر أن هذه الشكوى تاتي انطلاقا من مجلة التراث التي تمنع أي تدخل أو إضافة على معلم تاريخي لافتا الى أن السد الروماني معلم مسجل كتراث وطني منذ 1928 وموجو د على صفاف أحد الاودية الرئيسية داخل واحة توزر ومبني من الحجارة الرومانية مهمته تقسيم المياه على ضيعات "جر الوسط" و"جر عباس" بالواحة القديمة.
وأضاف انه تمت معاينة هذا الاعتداء بزيارة أداها والي الجهة ومعتمد توزر وممثل المعهد الوطني للتراث تم خلالها التأكد من اقتلاع أجزاء من الحجارة المكونة للسد وبناء جدار بالحجارة قصد تشويه مسار السد وذلك من طرف أحد مالكي الضيعات القريبة من هذا االسد الروماني وفق تأكيده.




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