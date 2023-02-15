القصرين : الإحتفاظ برئيس وكاتب عام وأمين مال ودادية أعوان وعمال بلدية الزهور لشبهات فساد مالي

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، اليوم الإربعاء ، بالاحتفاظ برئيس وكاتب عام وأمين مال ودادية أعوان وعملة بلدية الزهور بالقصرين المدينة وذلك على خلفية شبهات فساد مالي تتمثل في التلاعب بالمعاملات المالية للحساب الجاري للودادية والتلاعب بالعقود من اجل اسناد هواتف جوالة وبعض الخدمات الاخرى لغير مستحقيها ودون الاقتطاع من اجور المستفيدين وفق مساعد وكيل الجمهورية ، رياض النويوي .



وأوضح النويوي في تصريح إعلامي ظهر اليوم أن النيابة العمومية اثارت الدعوى واذنت لفرقة الشرطة العدلية بالقصرين بالاحتفاظ بالمتهمين لإستكمال الابحاث في انتظار احالتهم على انظار العدالة لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.



