رابطة ابطال افريقيا ( الجولة الثانية) :برنامج المباريات

رابطة ابطال افريقيا ( الجولة الثانية) :برنامج المباريات

Publié le Mercredi 15 Février 2023 - 16:52 قراءة: 0 د, 36 ث
      
برنامج مباريات الجولة الثانية لمرحلة مجموعات رابطة أبطال إفريقيا, المقررة يومي الجمعة والسبت (بتوقيت تونس):

الجمعة 17 فيفري:

المجموعة الاولى :
شبيبة القبائل - الوداد البيضاوي ( المغرب) س00ر20

المجموعة الثانية:
-كوتون سبور (الكاميرون) - ماميلودي سانداونز (جنوب افريقيا) س00ر17

المجموعة الرابعة :
المريخ (السودان) - الزمالك ( مصر) س00ر14

السبت 18 فبراير:

المجموعة الاولى :
نادي فيتا كلوب (ج. الكونغو الديمقراطية) - بيترو اتلتيكو ( انغولا) س 00ر17

المجموعة الثانية :
الهلال (السودان) - الاهلي ( مصر) س 00ر14

المجموعة الثالثة :

نادي فيبرز ( اوغندا) - حورويا كوناكري س 00ر14
نادي سيمبا (تانزانيا) - الرجاء البيضاوي ( المغرب)س 00ر17

المجموعة الرابعة:
شباب بلوزداد - الترجي الرياضي التونسي س 00ر20

يتأهل الفريقان الأول والثاني عن كل مجموعة الى ربع النهائي.

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