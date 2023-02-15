رابطة ابطال افريقيا ( الجولة الثانية) :برنامج المباريات

برنامج مباريات الجولة الثانية لمرحلة مجموعات رابطة أبطال إفريقيا, المقررة يومي الجمعة والسبت (بتوقيت تونس):



الجمعة 17 فيفري:



المجموعة الاولى :

شبيبة القبائل - الوداد البيضاوي ( المغرب) س00ر20



المجموعة الثانية:

-كوتون سبور (الكاميرون) - ماميلودي سانداونز (جنوب افريقيا) س00ر17



المجموعة الرابعة :

المريخ (السودان) - الزمالك ( مصر) س00ر14



السبت 18 فبراير:



المجموعة الاولى :

نادي فيتا كلوب (ج. الكونغو الديمقراطية) - بيترو اتلتيكو ( انغولا) س 00ر17



المجموعة الثانية :

الهلال (السودان) - الاهلي ( مصر) س 00ر14



المجموعة الثالثة :



نادي فيبرز ( اوغندا) - حورويا كوناكري س 00ر14

نادي سيمبا (تانزانيا) - الرجاء البيضاوي ( المغرب)س 00ر17



المجموعة الرابعة:

شباب بلوزداد - الترجي الرياضي التونسي س 00ر20



يتأهل الفريقان الأول والثاني عن كل مجموعة الى ربع النهائي.



