رابطة ابطال افريقيا ( الجولة الثانية) :برنامج المباريات

برنامج مباريات الجولة الثانية لمرحلة مجموعات رابطة أبطال إفريقيا, المقررة يومي الجمعة والسبت (بتوقيت تونس):
الجمعة 17 فيفري:
المجموعة الاولى :
شبيبة القبائل - الوداد البيضاوي ( المغرب) س00ر20
المجموعة الثانية:
-كوتون سبور (الكاميرون) - ماميلودي سانداونز (جنوب افريقيا) س00ر17
المجموعة الرابعة :
المريخ (السودان) - الزمالك ( مصر) س00ر14
السبت 18 فبراير:
المجموعة الاولى :
نادي فيتا كلوب (ج. الكونغو الديمقراطية) - بيترو اتلتيكو ( انغولا) س 00ر17
المجموعة الثانية :
الهلال (السودان) - الاهلي ( مصر) س 00ر14
المجموعة الثالثة :
نادي فيبرز ( اوغندا) - حورويا كوناكري س 00ر14
نادي سيمبا (تانزانيا) - الرجاء البيضاوي ( المغرب)س 00ر17
المجموعة الرابعة:
شباب بلوزداد - الترجي الرياضي التونسي س 00ر20
يتأهل الفريقان الأول والثاني عن كل مجموعة الى ربع النهائي.
الجمعة 17 فيفري:
المجموعة الاولى :
شبيبة القبائل - الوداد البيضاوي ( المغرب) س00ر20
المجموعة الثانية:
-كوتون سبور (الكاميرون) - ماميلودي سانداونز (جنوب افريقيا) س00ر17
المجموعة الرابعة :
المريخ (السودان) - الزمالك ( مصر) س00ر14
السبت 18 فبراير:
المجموعة الاولى :
نادي فيتا كلوب (ج. الكونغو الديمقراطية) - بيترو اتلتيكو ( انغولا) س 00ر17
المجموعة الثانية :
الهلال (السودان) - الاهلي ( مصر) س 00ر14
المجموعة الثالثة :
نادي فيبرز ( اوغندا) - حورويا كوناكري س 00ر14
نادي سيمبا (تانزانيا) - الرجاء البيضاوي ( المغرب)س 00ر17
المجموعة الرابعة:
شباب بلوزداد - الترجي الرياضي التونسي س 00ر20
يتأهل الفريقان الأول والثاني عن كل مجموعة الى ربع النهائي.
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