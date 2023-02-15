أكّد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على "أهمية تفهم واحترام شركاء تونس وأصدقائها سيادة القرار الوطني"، وذلك خلال المحادثة التي أجراها اليوم الأربعاء، بمقر الإتحاد الافريقي (أديس أبابا عاصمة أثيوبيا)، مع جوزي مانويل ألباريس بوينو، الوزير الإسباني للشؤون الخارجية والإتحاد الأوروبي والتعاون.



وقدم عمّار خلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش مشاركته في أشغال الدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، "لمحة حول المسار السياسي الداخلي في تونس والذي يندرج في إطار الدستور والقانون ويمثل استجابة لارادة الشعب التونسي، إثر التجارب التي عاشها في العشرية الفارطة"، وفق بلاغ للخارجية.



وثمّن بالمناسبة "دعم ومساندة مملكة إسبانيا لتونس، تنمويا، على المستويين الثنائي والمتعدد الاطراف". كما تطرّق اللقاء إلى سير العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة للطرفين.



من جانبه، اكد وزير خارجية إسبانيا "مساندة بلاده لتونس ووقوفها إلى جانبها، دعمًا لروابط الصداقة والتعاون المتينة التي تجمع البلدين، على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية".





