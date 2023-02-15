رابطة أبطال إفريقيا : وضعية المجموعة الرابعة قبل اجراء الجولة الثانية

Publié le Mercredi 15 Février 2023 - 15:33 قراءة: 0 د, 58 ث
      
في ما يلي وضعية المجموعة الرابعة لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم, قبل إجراء مباريات الجولة الثانية المقررة يومي الجمعة و السبت 17 و 18 فيفري الجاري .
-- الجولة الثانية--
الجمعة 17 فيفري 2023
المريخ (السودان ) - الزمالك (مصر) س14
السبت 18 فيفري 2023
شباب بلوزداد (الجزائر) - الترجي الرياضي س20

الترتيب نقاط لعب
1. شباب بلوزداد 3 1
-- الترجي الرياضي (تونس) 3 1
2. الزمالك 0 1
--. المريخ (السودان ) 0 1

--النتائج الحاصلة --
الجولة الأولى (10 فيفري 2023)
الزمالك (مصر) - شباب بلوزداد (الجزائر) صفر-1
(11 فيفري 2023)
الترجي الرياضي (تونس) - المريخ (السودان ) 1-صفر

-- الجولات المتبقية--
الجولة الثالثة (24-25 فيفري 2023)
المريخ (السودان ) - شباب بلوزداد (الجزائر)
الترجي الرياضي (تونس) - الزمالك (مصر)

الجولة الرابعة (17-18 مارس 2023)
شباب بلوزداد (الجزائر) - المريخ (السودان )
الزمالك (مصر) - الترجي الرياضي (تونس)

الجولة الخامسة (17-18 مارس 2023)
المريخ (السودان ) - الترجي الرياضي (تونس)
شباب بلوزداد (الجزائر) - الزمالك (مصر)

الجولة السادسة والأخيرة (31 مارس - 1 أفريل)
الترجي الرياضي (تونس) - شباب بلوزداد (الجزائر)
الزمالك (مصر) - المريخ (السودان ).
يذكر ان الأول و الثاني من كل مجموعة يتأهلان للدور ربع النهائي.

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