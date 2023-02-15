رابطة أبطال إفريقيا : وضعية المجموعة الرابعة قبل اجراء الجولة الثانية

في ما يلي وضعية المجموعة الرابعة لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم, قبل إجراء مباريات الجولة الثانية المقررة يومي الجمعة و السبت 17 و 18 فيفري الجاري .

-- الجولة الثانية--

الجمعة 17 فيفري 2023

المريخ (السودان ) - الزمالك (مصر) س14

السبت 18 فيفري 2023

شباب بلوزداد (الجزائر) - الترجي الرياضي س20



الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 3 1

-- الترجي الرياضي (تونس) 3 1

2. الزمالك 0 1

--. المريخ (السودان ) 0 1



--النتائج الحاصلة --

الجولة الأولى (10 فيفري 2023)

الزمالك (مصر) - شباب بلوزداد (الجزائر) صفر-1

(11 فيفري 2023)

الترجي الرياضي (تونس) - المريخ (السودان ) 1-صفر



-- الجولات المتبقية--

الجولة الثالثة (24-25 فيفري 2023)

المريخ (السودان ) - شباب بلوزداد (الجزائر)

الترجي الرياضي (تونس) - الزمالك (مصر)



الجولة الرابعة (17-18 مارس 2023)

شباب بلوزداد (الجزائر) - المريخ (السودان )

الزمالك (مصر) - الترجي الرياضي (تونس)



الجولة الخامسة (17-18 مارس 2023)

المريخ (السودان ) - الترجي الرياضي (تونس)

شباب بلوزداد (الجزائر) - الزمالك (مصر)



الجولة السادسة والأخيرة (31 مارس - 1 أفريل)

الترجي الرياضي (تونس) - شباب بلوزداد (الجزائر)

الزمالك (مصر) - المريخ (السودان ).

يذكر ان الأول و الثاني من كل مجموعة يتأهلان للدور ربع النهائي.



