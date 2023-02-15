كاس تونس: الترجي الرياضي و اتحاد بن قردان يضربان موعدا في ثمن النهائي

سيضرب الترجي الرياضي و اتحاد بن قردان موعدا بمناسبة الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم لموسم 2022-2023 (نسخة الهادي شاكر) اثر تاهلهما مساء اليوم الاربعاء في لقاءي الدفعة الثانية للدور السادس عشر امام كل من امل جربة و الاتحاد المنستيري.



ونجح الترجي الرياضي بمناسبة استضافته لامل جربة في فرض لونه على مختلف ردهات اللقاء رغم تعويل المدرب نبيل معلول على تشكيلة تتالف في اغلبيتها من العناصر الاحتياطية الشابة اعتبارا الى طبيعة الالتزامات القارية لشيخ الاندية التونسية نهاية هذا الاسبوع بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري .

وكانت مباراة امل جربة مناسبة عاود فبها لاعب الترجي الرياضي معز الزدام علو كعبه بتسجيل الهدف الاول بطريقة فنية ممتازة و تصويبة جميلة اكد بعدها الاحمر و الاصفر اسبقيته باضافة الهدف الثاني عبر فاروق الميموني في دق55 و لم يغير هدف تذليل الفارق عن طريق محمد الفيلالي لامل جربة في مصير المباراة التي وضعت الترجي في ثمن النهائي .

وسيكون اتحاد بن قردان منافس الترجي الرياضي في لقاء ثمن النهائي المقرر يوم 22 فيفري الجاري بملعب حمادي العقربي برادس بعد تغلبه مساء اليوم على ضيفه اتحاد المنستير حيث انتظر صاحب الارض و الجمهو دق90+1 ليختطف اللاعب وضاح الزايد هدف التاهل في مباراة عرفت احتجاجات من قبل لاعبي و مسؤولي الاتحاد المنستيري على قرارات الحكم اسامة رزق الله الذي اشهر البطاقة الحمراء في مناسبتين الاولى في وجه اللاعب صالح الحرابي و الثانية ضد جميل بلعابد ليضطر الاتحاد المنستيري خوض اللقاء بنقص عددي اثر سلبيا على المردود العام للفريق.

وتستكمل غدا الخميس مباريات الدور السادس عشر لكاس تونس باجراء لقاء النادي الافريقي و مكارم المهدية.



