سمير ديلو: البحيري سيخضع لعملية جراحية

أكد المحامي سمير ديلو، في تصريح لاذاعة شمس اليوم الاربعاء 15 فيفري 2023، ان القيادي نور الدين البحيري يخضع للتبنيج الكامل حاليا في انتظار خضوعه لعملية جراحية على مستوى الكتف على خلفية تعرضه لكسر خلال عملية ايقافه.واضاف ديلو ان قرار ايداع البحيري يعود لتصريحات ادلى بها خلال وقفة احتجاجية لجبهة الخلاص بالمنيهلة يوم 8 جانفي الفارط.وبخصوص ايقاف نجل البحيري، نفى ديلو ذلك، قائلا انه تم وضعه في سيارة امنية لمدة ساعة خلال ايقاف والده، بعد مطالبته للجهات الامنية الاستظهار باذن التفتيش، ليتم في بعد اطلاق سراحه.واستنكر سمير ديلو احالة البحيري على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية، بدلا عن المرسوم 54، بسبب تصريحات قال ديلو انها تدخل ي اطار ابداء الرأي.يشار الى ان الفصل 72 تصل فيه العقوبات الى حد الاعدام، في جرائم الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وواثارة الهرج والسلب والقتل بالتراب التونسي.