تراجع طفيف في نسبة البطالة في تونس الى 15,2 بالمائة خلال الثلاثي الاخير من سنة 2022

Publié le Mercredi 15 Février 2023 - 12:37 قراءة: 0 د, 10 ث
      
كشف المعهد الوطني للاحصاء، اليوم الاربعاء، عن تسجيل تراجع طفيف في نسبة البطالة في تونس لتبلغ 15,2 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022 مقابل 15,3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من ذات السنة.


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