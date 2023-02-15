أفادت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بأن وحداتها تمكنت من الكشف عن "خلية تكفيرية" مبايعة لما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي وإحباط مخططها لتنفيذ عمليات اغتيال لأمنيين بولاية بنزرت يوم الانتخابات التشريعية في دورها الثاني.



وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن تفكيك الخلية كان في إطار عملية استباقية مشتركة بين وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وإدارة التوقي ومكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وأضافت أنه أمكن القبض على كامل عناصر الخلية التكفيرية من خلال عمليات فنية دقيقة.



وذكرت أنه تم فتح بحث تحقيقي في الغرض وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأن عناصر الخلية، بعد ختم الأبحاث وإحالة المعنيين على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.



