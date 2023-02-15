تونس تسجل نموا ناهزت نسبته 2،4 بالمائة لكامل سنة 2022

تونس تسجل نموا ناهزت نسبته 2،4 بالمائة لكامل سنة 2022

Publié le Mercredi 15 Février 2023 - 13:33 قراءة: 0 د, 16 ث
      
بلغت نسبة النمو الاقتصادي لتونس 2،4 بالمائة لكامل سنة 2022 مقابل نمو بنسبة 4،3 بالمائة في سنة 2021.

وأفاد المعهد الوطني للإحصاء، الإربعاء، ضمن نشريته بخصوص النمو الاقتصادي للثلاثي الرابع لسنة 2022، بأن حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لم يدرك بعد مستواه المسجل نهاية سنة 2019، أي قبيل ظهور الأزمة الصحيّة المرتبطة بانتشار كوفيد-19.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 261696

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Mercredi 15 Février 2023 à 13h 36m |           
Croissance Négative si on ajuste avec le taux d'Inflation !



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