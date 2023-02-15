تونس تسجل نموا ناهزت نسبته 2،4 بالمائة لكامل سنة 2022

بلغت نسبة النمو الاقتصادي لتونس 2،4 بالمائة لكامل سنة 2022 مقابل نمو بنسبة 4،3 بالمائة في سنة 2021.



وأفاد المعهد الوطني للإحصاء، الإربعاء، ضمن نشريته بخصوص النمو الاقتصادي للثلاثي الرابع لسنة 2022، بأن حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لم يدرك بعد مستواه المسجل نهاية سنة 2019، أي قبيل ظهور الأزمة الصحيّة المرتبطة بانتشار كوفيد-19.



