تسمية سعاد مراد البكري مديرة عامة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الأربعاء على صفحتها عن تعيين سعاد مراد البكري مديرة عامة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة.



وصدر بالعدد 16 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 14 فيفري الجاري أمر يقضي بتعيين سعاد مراد البكري، طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية، مديرة عامة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك ابتداء من غرة نوفمبر 2022.



وكانت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن امال بالحاج موسى قد شددت في تصريحات سابقة على حرص الوزارة لدفع تدخلات المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة ليضطلع بدوره على أكمل وجه.



وللاشارة تأسس المرصد في شهر فيفري 2020 بهدف رصد وبحث ودرس العنف ضد المرأة في تونس من مختلف جوانبه وذلك طبقا للأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2020 المحدث له.



ومنذ تأسيسه أصدر المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة دراسة علميّة وحيدة تحت عنوان "محددات العنف الزوجي"، وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.



وارتكزت الدراسة على إحصائيات الخط الأخضر للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة 1899، التي أظهرت ارتفاعا في ظاهرة العنف الزوجي، حيث فاقت نسبة المكالمات المتعلقة بالإشعارات حول العنف الزوجي 75 بالمائة.



