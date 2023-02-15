وكالة التكوين المهني تبرمج 797 عرض تكوين إضافي لدورة فيفري 2023

برمجت مختلف هياكل التكوين التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني،797 عرض تكوين إضافي، لدورة فيفري 2023، مقارنة بدورة فيفري 2022، على أن يحدث اختصاص تكويني جديد "مطور واب وتطبيقات الموبايل" في مستوى مؤهل تقني سامي بداية من شهر أفريل 2023، حسب ما أفادت به المكلفة بالاعلام بالوكالة، عائدة الطرابلسي.



وأوضحت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الأربعاء، أن مختلف هياكل التكوين قد برمجت مجتمعة 12229 موطن تكوين لدورة فيفري 2023 في حين لم يتجاوز عدد عروض التكوين 11432 موطن تكوين خلال دورة فيفري 2022.



وتتوزّع هذه العروض بين 1554 شهادة تقني سامي و5125 مؤهل تقني مهني و 4525 شهادة كفاءة مهنية و1025 شهادة المهارة .

وبيّنت عائدة الطرابلسي، أنه سيقع بداية من شهر أفريل القادم برمجة اختصاص مطور واب وتطبيقات الموبايل بالمركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحي الخضراء.

وتتوزع شبكة مـراكز التكوين بكامل تراب الجمهورية على51 مركز قطاعي للتكوين المهني و 62 مركز تكوين وتدريب مهني و 14 مركز تكوين فتاة ريفية و9 مراكز تكوين في الحرف التقليدية .





