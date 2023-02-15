بنزرت: تخصيص طائرة عمودية واستنفار مختلف الأجهزة الأمنية للبحث عن مفقودين في رحلة بحرية غير نظامية بمنطقة الحويشات

أعلن مصدر أمني مسؤول بالمنطقة البحرية ببنزرت عن استنفار كافة المصالح الأمنية والوسائل اللوجستية، مع تخصيص طائرة عمودية تابعة لمصالح الدفاع الوطني، من أجل البحث عن عدد من المفقودين منذ أول أمس الاثنين في رحلة غير نظامية بمنطقة الحويشات من معتمدية بنزرت الجنوبية.



وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن فرق البحث، المتكونة من مصالح ووحدات حرس السواحل والدوريات الساحلية وفرق الرصد التابعة لمنطقة الحرس البحري ببنزرت ووحدات البحرية الوطنية ودوريات الحرس الترابي، تواصل على مدار اليوم عملها البحثي رغم صعوبة تضاريس المكان ومحيط المنطقة الصخري.



يشار الى أن فرق البحث والإنقاذ قد تمكنت من انقاذ طفل يبلغ من العمر 15 سنة وانتشال 3 جثث تم توجيهها عقب استشارة النيابة العمومية الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة للتشريح.





